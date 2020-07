Rio reabre bares, restaurantes e academias a partir de hoje

A prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a reabertura de bares, restaurantes e academias a partir desta quinta-feira, 2. O anúncio da flexibilização, com restrições, foi feito na noite de ontem. Com isso, a cidade entra na fase chamada de “3A” de reabertura – a “3B” está prevista para iniciar no dia 10.

Bares, restaurantes e lanchonetes, que desde março só podiam funcionar pelo serviço de entrega ou no sistema em que o cliente apenas busca a refeição, agora poderão voltar a servir nas mesas – mas limitado a 50% da capacidade. As mesas deverão ficar a dois metros de distância uma das outras, e a máscara só poderá ser retirada no momento das refeições. O self-service está proibido.

Já as academias, que estão fechadas há cerca de três meses, poderão reabrir, mas com limitação de público. Elas terão horário normal, mas deverão respeitar a capacidade máxima de 1/3 de sua lotação e distanciamento de três metros entre os frequentadores. O acesso às praias permanece restrito, mas agora também poderão receber pessoas para “treinos individuais funcionais”.

De acordo com atualização feita ontem, a capital fluminense tem 57.879 casos de covid-19 e 6.618 óbitos pela doença, de acordo com a Secretaria de Saúde da cidade.