Rio recebe vacinas

Doses de vacina da Coronavac chegaram neste fim de tarde de segunda, 18, no Rio de Janeiro, em avião fretado após o cronograma do Ministério da Saúde falhar com envio do imunizante por aviões da FAB. Uma cerimônia organizada pela prefeitura e governo estadual no Cristo Redentor aguardava doses da vacina desde 14h.

“O início da vacinação não é o fim da pandemia, mas uma luz no fim do túnel. Continuaremos com as medidas restritivas que estabelecemos, intensificaremos a fiscalização e o mais importante: é preciso que todos se conscientizem! Juntos venceremos o coronavírus!”, escreveu o prefeito Eduardo Paes (DEM) mais cedo no Twitter.

Nesta primeira fase, o Estado do Rio de Janeiro receberia 487.520 doses da Coronavac para imunização dos grupos prioritários.