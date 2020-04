Rio registra primeira morte de preso por coronavírus

O Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de óbito por covid-19 entre presidiários. Trata-se de um idoso de 73 anos, que estava preso no Instituto Penal Cândido Mendes, no centro da cidade. O óbito ocorreu na última quarta-feira, 15, e o resultado do teste para o coronavírus saiu na noite de quinta-feira, 16.

O falecimento ainda não foi contabilizado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Mas foi confirmado pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), que afirmou que a vítima vinha passando por problemas de saúde desde o dia 9.

Em nota ao Estadão, a SEAP lamentou a morte e disse que todos os detentos que tiveram contato com o homem estão isolados. “A secretaria ressalta que os internos estão sendo acompanhados e todos os atendimentos médicos, quando necessários, estão sendo realizados no local. Qualquer saída da unidade só ocorrerá após autorização da Subsecretaria de Tratamento Penitenciário e análise médica”, diz o texto.

De acordo com o Depen, há 162 casos suspeitos e 52 confirmados de contaminação pelo novo coronavírus nos presídios do País.