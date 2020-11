Rio suspende cirurgias eletivas com alta de internações por covid-19 

A alta de casos e internações pelo coronavírus fez com que as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro determinassem a suspensão de cirurgias eletivas nos hospitais de urgência e emergência da rede do SUS. A suspensão vale a partir de 7 de dezembro.

Os órgão também anunciaram que ampliarão em mais de 200 a oferta de leitos para casos de covid-19. Na capital fluminense na segunda-feira, 23, dos 271 leitos de UTI da rede municipal, 269 estavam ocupados, segundo a prefeitura. A cidade já tem o 131.433 registros de infectados pela covid-19 e 12.979 mortes.

Neste mês, o governo de São Paulo também anunciou a suspensão das cirurgias além de uma proibição a todos os hospitais de desmobilizar leitos dedicados aos casos da covid-19 frente ao aumento de casos e internações no Estado.