Marcelo de Moraes

Um terceiro caso de coronavírus foi registrado no Rio de Janeiro, neste domingo. A secretaria estadual de Saúde confirmou o diagnóstico positivo de uma mulher de 42 anos, que mora na capital do Estado. O caso ainda não entrou na contabilidade oficial do Ministério da Saúde, que fecha seus balanços diariamente no fim de tarde. Com a confirmação, este será o vigésimo caso de coronavírus no País, com a maioria (13) sendo registrada em São Paulo.