Rio tem praias e áreas de lazer cheias no primeiro domingo de flexibilização

No primeiro domingo com flexibilização das regras de isolamento social no Rio de Janeiro, a orla da zona sul da cidade ficou lotada, com praias e áreas de lazer cheias e pouca repressão policial, informa o Estadão.

Na região, policiais apenas orientavam as pessoas, sem multar quem estava sem máscara. De 5 de junho a 8 de julho a Guarda Municipal do Rio registrou 1.289 infrações sanitárias, sendo 568 em via pública e 169 dentro de estabelecimentos comerciais. As demais autuações foram por aglomerações, incluindo filas e em via pública; estabelecimentos por não estarem autorizados a funcionar ou fora das condições predeterminadas.

Foi o primeiro domingo desde o início do isolamento social em que as áreas de lazer, parques, praças e clubes foram abertos. De acordo com o jornal O Globo, os parques da capital fluminense amanheceram o dia com grandes filas para entrada.