Rio vai fechar Copacabana na virada do ano

A prefeitura do Rio de Janeiro deverá isolar o bairro de Copacabana durante a virada do ano. De acordo com o Broadcast Político, a cidade deverá anunciar um plano nos próximos dias para evitar que turistas e moradores se aglomerem pelas ruas da região, tradicional palco das festas de Réveillon. A medida deve limitar a circulação no bairro aos moradores.

Nos últimos dias, todas as festas de Ano Novo programadas para acontecer na orla foram canceladas e a prefeitura anunciou que o metrô só irá funcionar até as 20h no dia 31 de dezembro. A ideia é impedir que aglomerações ajudem na proliferação do coronavírus.