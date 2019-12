Risco de ‘apagão’ no Ibama

Equipe BR Político

Com o orçamento do Ministério do Meio Ambiente em queda, funcionários de carreira do Ibama fizeram um documento em que alertam para o risco de um “apagão” na fiscalização ambiental em 2020, informa a Folha.

O abaixo-assinado foi chancelado por 22 dos 26 chefes regionais do Ibama e dirigido à Coordenadoria Geral de Fiscalização Ambiental e apresenta 12 medidas que precisariam ser adotadas para não inviabilizar a política anual de fiscalização, batizada de Pnapa.

O Pnapa de 2020 vai ser publicado por meio de uma portaria. Ele prevê o mesmo número de operações realizadas neste ano, mas com recursos 31% menores. O valor total do órgão foi reduzido de R$ 368 milhões para R$ 256 milhões na proposta enviada ao Congresso. Desse total, R$ 76,8 milhões iriam para fiscalização, 25% a menos que em 2019 –quando o desmatamento já bateu recorde.