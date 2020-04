RJ considera lockdown para conter a covid-19

Próximo de atingir o número de 9 mil infectados e 794 mortos pela covid-19, o Estado do Rio de Janeiro pode ser submetido a lockdown, ou seja, um bloqueio total da circulação de pessoas, de acordo com o secretário estadual de Saúde.

Em entrevista na noite de quarta-feira, 29, ao RJ2, Edmar Santos disse ainda que o Estado também considera o fechamento das divisas entre cidades e os Estados vizinhos, por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo Santos, há “curva descontrolada” de novos casos no Rio e, se a população continuar a desrespeitar as recomendações de isolamento social, um lockdown poderá ser necessário.

“A única forma de não ter uma curva ainda mais ascendente seria uma forma mais radical de isolamento social. Não vai minimizar o que vai acontecer agora, mas vai evitar danos piores pra frente”, disse.

De acordo com balanço divulgado pela própria secretaria até a tarde de ontem, o Estado registra ao menos 794 mortes e 8.869 casos de contágio confirmados. O próprio secretário de Saúde já foi contaminado pelo vírus, além do governador Wilson Witzel (PSC).