RJ estende quarentena

O Estado do Rio de Janeiro vai prorrogar as medidas de isolamento social por mais uma semana. Em comunicado oficial, no domingo, 31, o governo informou que a extensão da quarentena vai ser publicada no Diário Oficial dessa segunda-feira, 1.

Hoje, o governo estadual se reúne para discutir a reabertura gradual da economia. No encontro, será abordado o cronograma de flexibilização das medidas restritivas e as regras técnicas que devem ser cumpridas por cada segmento econômica.

Segundo os dados divulgados ontem pela Secretaria de Saúde, o Estado bateu o recorde negativo de novos casos e óbitos registrados em 24 horas por causa do coronavírus Foram 5.435 novas pessoas infectadas e 265 mortes. Desde o início da pandemia, o Estado registra 53.388 casos confirmados e 5.344 mortes pela Covid-19.