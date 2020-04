RJ prorroga quarentena até 11 de maio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), prorrogou para 11 de maio as medidas restritivas de combate à pandemia do novo coronavírus no Estado.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 30, escolas públicas e privadas, creches, instituições de ensino superior, cinemas, teatros, academias, centros de lazer e shoppings permanecem fechados. Assim como eventos esportivos, culturais, shows, feiras científicas, entre outros.

Na última quinta, Witzel já afirmou que “não havia previsão para a saída da quarentena”no Estado. “Reabrir o comércio agora pode aumentar ainda mais o número de casos”, disse. O Rio de Janeiro é o segundo Estado do País com mais casos confirmados e óbitos pela covid-19. Por esse motivo, o secretário de Saúde afirmou que o governo considera a possibilidade de decretar lockdown no Estado.