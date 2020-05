RJ ultrapassa marca de 5 mil mortos pela covid-19

Com a atualização de sexta-feira, 29, do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro registrou novas 223 mortes em decorrência do novo coronavírus. Em meio a uma crise política que investiga o desvio de dinheiro destinado ao combate à covid-19, o Estado superou a marca dos 5 mil óbitos pela covid-19, chegou a 5.079.

Nas últimas 24h, foram registrados 3.067 novos pacientes diagnosticados. O número oficial de casos se aproxima de 48 mil e, nesse ritmo, deve chega a 50 mil ainda amanhã: são 47.953 até agora.