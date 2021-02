Road show do 5G faz parte de força-tarefa para reduzir prazos para leilão

A comitiva interministerial liderada pelo chefe das Comunicações, Fabio Faria (PSD-RN), desembarcou na terça-feira, 9, na China para a última etapa do road show do 5G. O país é o último dos cinco destinos do grupo.

A tecnologia 5G é a quinta geração das redes de comunicação móveis. Ela promete velocidades até 20 vezes superiores ao 4G e permite um consumo maior de mídias, como vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual.

Desde o último dia 3, a comitiva formada por membros dos ministérios das Comunicações, Defesa, Relações Exteriores, e de ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) tem percorrido países da Europa e Ásia para abrir diálogo com autoridades e executivos de empresas fabricantes de infraestrutura de telecomunicações líderes do setor. O 5G já está disponível em mais de 20 países do mundo.

O objetivo da missão é colher percepções e subsídios de modelos internacionais para aprimorar o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, cujo leilão será realizado no fim do primeiro semestre.

Desde o ano passado, o tema desperta muita polêmica. Isso porque, na esteira das ações do ex-presidente norte-americano Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro ameaçava excluir a multinacional chinesa Huawei do edital que desenha as regras para o leilão do 5G no País. A companhia é a principal fornecedora da tecnologia no mundo.

O imbróglio geopolítico, no entanto, parece ter sido superado. A proposta de edital apresentada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na última segunda-feira, 1, não proíbe a empresa de fornecer equipamentos às teles que disputarem o leilão.

Na avaliação da Conexis Brasil, entidade que reúne as maiores prestadoras de serviço de telefonia do Brasil, a questão está superada.

A proposta de edital do leilão de frequências do 5G foi apresentada pelo conselheiro relator Carlos Baigorri. Porém, o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Morais, pediu vista do processo.

No embalo do pedido de vista, o Grupo de Trabalho responsável por acompanhar na Câmara dos Deputados a implantação da quinta geração de telefonia no Brasil quer aproveitar a brecha para convocar uma Conferência Nacional sobre o 5G.

Em tese, Morais teria até 120 dias para apresentar seu voto vista, mas, segundo disse ao BRPolítico, apresentará seu parecer na Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Anatel do dia 25 de fevereiro.

Segundo Morais, a realização do leilão ainda no primeiro semestre é “perfeitamente factível”. “Todos os atores envolvidos na estruturação do leilão em seus diferentes aspectos têm se manifestado, inclusive publicamente, como engajados na premissa de condução célere”, disse.

GT-5G

A presidente do GT-5G da Câmara, deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), quer aproveitar as próximas semanas para convocar especialistas, empresas e autoridades para debater o edital e a tecnologia.

“Quero convocar uma Conferência Nacional Tecnológica para ouvir os melhores especialistas na área e conhecer as melhores práticas do mundo”, disse ao Broadcast Político.

O GT-5G foi criado em dezembro do ano passado pelo ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) para acompanhar as definições sobre a implantação do 5G no Brasil e aperfeiçoar a legislação relacionada aos serviços de telecomunicações. O grupo tem 180 dias para apresentar um relatório.

TCU

Três ministros do TCU participam do road show do 5G: Bruno Dantas, Walton Alencar Rodrigues e Vital do Rêgo. A presença deles na viagem é importante, segundo o ministro das Comunicações, porque o preço mínimo de cada lote no leilão de 5G só será divulgado após o aval do tribunal.

“O TCU tem 150 dias para apreciar e retornar o processo para a Anatel. Visto que já temos alguns pontos adiantados e a Anatel já se disponibilizou para sanar algumas dúvidas pertinentes ao processo. O TCU já me informou que podemos reduzir de 150 para 60 dias, economizando 90 dias para adiantarmos o leilão do 5G”, destacou Faria durante pronunciamento à imprensa horas antes de iniciar a viagem.

Em entrevista por e-mail ao BRP, o presidente da Anatel justifica seu pedido de vista dada a “complexidade” do debate sobre a implantação do 5G. “Sua importância está diretamente relacionada ao modelo de decisão colegiada previsto por lei para as agências reguladoras, na medida em que diferentes perspectivas podem contribuir para a consistência das deliberações”, diz.