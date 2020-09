Roberto Jefferson destitui Campos Machado do comando do PTB em São Paulo

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, destituiu o diretório estadual do partido em São Paulo nesta segunda-feira, 28, e determinou a nomeação de uma comissão provisória para comandar a sigla no Estado. O deputado estadual Campos Machado foi tirado do posto depois de fechar alianças em municípios que desagradaram Jefferson, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, informa o Estadão.

O Roberto Jefferson já vinha intervindo em diretórios municipais e anulando convenções partidárias em cidades onde a sigla firmava coligaçõs com partidos que fazem oposição ao governo. A situação ocorreu em São Bernardo do Campo, Osasco e Presidente Prudente (SP), Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Na decisão, Jefferson cita que tem a prerrogativa “quando o diretório não houver eleito deputado federal e ou não tiver alcançado o percentual estabelecido pela comissão executiva nacional”.