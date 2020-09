Rocha quer votar tributária na primeira semana de outubro

O presidente da Comissão da reforma tributária, Roberto Rocha (PSDB-MA), mantém o otimismo sobre a votação da reforma tributária. Em evento promovido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rocha disse que acredita que a leitura do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) poderá ser feita no dia 30 de setembro, permitindo assim a votação na primeira semana de outubro.

“É possível apresentar ao Brasil neste ano um novo sistema tributário”, completou. O governo ainda só enviou a primeira de quatro partes prometidas de sua proposta de reforma tributária. Dentro delas estaria a polêmica criação de um imposto sobre transações digitais, apelidada de “nova CPMF”.