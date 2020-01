‘Rock’ fica fora de edital de bandas da Funarte

Equipe BR Político

Bandas de rock foram excluídas pela pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) de um edital para o Prêmio de Apoio a Bandas de Música. A entidade é comandada pelo maestro Dante Mantovani, que antes de assumir o cargo já deu declarações como “o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto”.

A Funarte, no entanto, diz que o veto já foi utilizado em anos anteriores e alega que a premiação é dedicada apenas a bandas consideradas “tradicionais”. O edital foi publicado na quarta-feira, 22, e prevê recursos de R$ 5,47 milhões. Ao todo, 158 projetos deverão ser contemplados. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) considerou o caso como “mais censura”. Pelo Twitter, ele escreveu: “Solidariedade à turma do rock brasileiro! Não permitiremos mais essa prática autoritária. ‘O pulso ainda pulsa!’ E o rock pulsará sempre apesar do governo Bolsonaro”.

O texto diz que a intenção é “premiar conjuntos musicais denominados ‘Banda de Música’, ‘Banda Municipal’, ‘Banda Sinfônica’, ‘Banda de Concerto’, ‘Banda Filarmônica’, ‘Sociedade Musical’ e ‘Orquestra de Sopro’”.

Ao Estadão, a Funarte alega que: “A redação atual é quase igual nas três versões anteriores, 2007, 2010 (Procultura) e 2012, não sendo absolutamente uma novidade da gestão Dante Mantovani. A redação desse item sempre visou apenas a evitar confusão com outros tipos de bandas, não somente as de rock. Estas, como outros tipos de bandas diferentes das bandas civis ‘tradicionais’, nunca foram incluídas nesse prêmio”, diz trecho de nota.

No edital, a regra é clara: além de grupos que tenham sido beneficiados por emendas parlamentares ou programas estaduais nos últimos dois anos, o não podem participar do prêmio “‘fanfarras’ ou ‘bandas marciais’ ligadas ou não a instituições do ensino regular público ou privado, ‘bandas de pífanos’, ‘bandas de rock’, ‘big-bands’, bem como conjuntos musicais assemelhados, conjuntos musicais de instituições religiosas, bandas militares e bandas de instituições de segurança pública”.