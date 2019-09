Maia lamenta morte de Ágatha e pede cautela com excludente de ilicitude

Equipe BR Político

A comoção em torno da trágica morte da menina Ágatha Félix, 8, reacendeu a discussão sobre excludente de ilicitude, item defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e que compõe o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O item trata do abrandamento da punição a policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime.

Neste domingo, 22, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentou a morte de Ágatha e aproveitou para se posicionar contra mais essa pauta bolsonarista. em uma sequência de dois tuítes, o parlamentar afirmou defender “uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude”.

Qualquer pai e mãe consegue se imaginar no lugar da família da Ágatha e sabe o tamanho dessa dor. Expresso minha solidariedade aos familiares sabendo que não há palavra que diminua tamanho sofrimento. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) September 22, 2019