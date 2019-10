Maia autoriza escolta para David Miranda

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), concedeu ao deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) o direito à escolta da Polícia Legislativa em todo o território nacional.

O pedido foi feito pelo PSOL a Maia depois que o governador Wilson Witzel (PSC-RJ) negou a solicitação da Câmara para que o Estado fornecesse escolta a David quando ele estivesse em solo fluminense. A autorização do presidente da Câmara foi dada há pouco mais de duas semanas, segundo O Globo.

Em junho, o deputado encaminhou à Polícia Federal e-mails recebidos com ameaças de morte contra ele e sua família. Vale lembrar que David assumiu o cargo após o colega de legenda, o deputado Jean Wyllys desistir do mandato e abandonar o País com medo das ameaças que vinha recebendo.