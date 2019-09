Para Maia, nova CPMF tem ‘pouco apoio’

Equipe BR Político

Na avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dificilmente a intenção do governo de fazer uma reedição da extinta CPMF deve ser bem recebida no Congresso.

“A CPMF tem muito pouco apoio entre os que conhecem da questão tributária. Não sei se esse é o melhor caminho para resolver o custo da contratação da mão de obra. Entendemos qual é a preocupação do governo”, disse Maia. Defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a recriação do imposto ainda não ganhou a cara de as digitais do presidente Jair Bolsonaro. Esse é um dos motivos pelos quais o projeto não conta com ambiente favorável no Congresso.

“O governo Dilma fez uma desoneração forte da mão de obra e não deu certo. Acabou que brasileiros pagaram a conta. Acho que a intenção está correta, mas não sei se a fórmula é o melhor caminho”, avaliou Maia nesta terça-feira, 10, ao chegar à Câmara.

Mais cedo, o secretário adjunto da Receita, Marcelo Silva, confirmou que o governo vai enviar ao Congresso uma proposta de criação da Contribuição sobre Pagamentos (CP) para reduzir gradualmente os impostos que as empresas pagam sobre a folha de salário dos funcionários. A alíquota do novo tributo será de 0,20% no débito e crédito financeiro e de 0,40% no saque e depósito em dinheiro, de acordo com o Broadcast Político. Questionado sobre se a proposta do governo, Maia disse que prefere comentar o assunto só depois de ele ter sido formalizado.