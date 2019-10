Maia decide hoje prazo para pacote anticrime

Gustavo Zucchi

O martelo de quando o pacote anticrime será votado no plenário da Câmara será batido nesta terça-feira, 1. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, irá se reunir com os membros do grupo de trabalho que trata do projeto e decidir se haverá mais uma semana, ou se o pacote será concluído nesta semana.

Maia deve passar ainda alguns pedidos do ministro Sergio Moro, que esteve no fim da última semana com o presidente da Câmara tratando do pacote. De qualquer jeito, a expectativa é de que o texto chegue ao plenário na semana seguinte ao fim dos trabalhos do grupo.