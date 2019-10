Maia: ‘Moro tenta acuar instituições democráticas do País’

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) voltou a criticar a atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Um dos erros do ex-juiz, segundo Maia, é insistir em tentar aprovar via projeto de lei, e não por meio de uma PEC, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. “O projeto que foi apresentado pelo governo tem coisas boas. Agora, acredito que a discussão da prisão de segunda instância… Ele, que é jurista, que conhece o tema, encaminhar por projeto de lei parece mais uma vontade de desgastar o Parlamento do que uma vontade de aprovar o projeto”, disse Maia em entrevista à Folha.

O presidente da Câmara afirmou, ainda, que o ex-juiz tem uma estratégia permanente de tentar acuar as instituições democráticas deste País”. As falas de Maia ocorrem em meio a uma campanha publicitária lançada pelo governo federal, na semana passada, a favor do pacote anticrime proposto pelo ministro e que tramita na Casa. Como você viu aqui no BRP, a campanha não agradou alguns integrantes do grupo de trabalho na Câmara que analisam o pacote.