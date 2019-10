Maia a favor de derrubar veto em lei sobre violência contra mulher

Equipe BR Político

A autora do projeto que estabelece prazo de 24 horas para estabelecimentos das redes pública e privada de saúde comunicarem casos de violência contra a mulher à polícia, a deputada Renata Abreu (Pode-SP) vai contar com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a Casa derrube o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto, informa o G1.

“Foi um duro golpe contra as mulheres, mas estamos muito unidas. E teremos reforço nessa luta”, escreveu a parlamentar no Twitter nesta manhã de segunda, 14.