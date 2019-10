Plano traçado para votação da cessão onerosa

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já tem um plano para aprovar a PEC da cessão onerosa na Casa até o dia 30 de outubro: o parlamentar combinou com os governadores para que eles façam as sessões de plenário da Câmara terem quórum o suficiente de segunda a sexta-feira no mês. Geralmente, o plenário da Casa só tem o número mínimo de deputados para votação de terça a quinta-feira. “Se a CCJ aprovasse na quarta-feira (amanhã), criaríamos a comissão na terça-feira (8). Duas semanas depois, na quarta-feira (23), estaria resolvido para votar na comissão especial entre quinta (24) e sexta (25). Na outra semana (28), poderia ir para o plenário e votar”, disse.

Segundo o Broadcast Político, o presidente da Casa diz que já há um entendimento na Câmara para acelerar a tramitação da PEC 152/19, que trata da divisão dos recursos do megaleilão do pré-sal. Na semana passada, em sessão conjunta, o Congresso aprovou um trecho da proposta que permitirá a realização do leilão em 6 de novembro.

A tendência é a de que sejam repassados 15% dos recursos do leilão para Estados, e 15% para municípios. No entanto, o relator da PEC da cessão onerosa na CCJ da Câmara, deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), defendeu mudar essa divisão, destinando 20% para os municípios.

Você viu aqui no BRP que o risco dessa alteração na Câmara pode ameaçar o segundo turno da reforma da Previdência no Senado. A reforma deve ser votada em primeiro turno ainda nesta terça-feira, 1, mas senadores podem paralisar a votação em segundo turno, caso a divisão dos recursos beneficie os municípios mais do que os Estados.