Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado

O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é o novo presidente do Senado Federal. Ele obteve o apoio de 57 dos senadores, em eleição secreta realizada nesta segunda-feira, 1, no Senado Federal. Sua adversária, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que se lançou como candidata independente após seu partido decidir negociar com Pacheco, obteve 21 votos.

Pacheco é o nome do Palácio do Planalto para presidir o Senado no lugar de Davi Alcolumbre.Votaram 78 senadores. Três não puderam comparecer: Jaques Wagner (PT), Jarbas Vasconcelos (MDB) e Chico Rodrigues (DEM). Os dois primeiros estão em recuperação após problemas médicos. Rodrigues está afastado após ser pego com dinheiro escondido em sua roupa íntima.