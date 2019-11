Roger Waters a Evo: ‘O mundo, a verdade e a história estão ao seu lado’

Equipe BR Político

O ex-integrante do Pink Floyd, Roger Waters, afirmou em vídeo divulgado na terça, 12, que espera que o exílio do ex-presidente boliviano, Evo Morales, seja curto. “Sua gente precisa de você. Precisa de um líder como você. Você foi o primeiro presidente indígena na América Latina, você fez um trabalho maravilhoso, você tirou tanta gente da pobreza, dando-lhes dignidade e valor”, disse o roqueiro, que é conhecido por seu engajamento político. Morales está atualmente no México, que lhe concedeu asilo político por considerar que sua vida corria perigo na Bolívia.

Muy agradecido con las palabras de aliento y reconocimiento del hermano @rogerwaters. Nuestra lucha pacífica y democrática contra el golpe de Estado trasciende fronteras. Con represión militar-policial y mentiras los golpistas que prometían libertad imponen un Estado dictatorial pic.twitter.com/LJNA4Q8tZa — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 15, 2019

“Hoje, o mundo, a verdade e a história estão ao seu lado, esperando que possa voltar o quanto antes para sua casa, para sua amada Bolívia”, continuou o músico. “Meu coração está com você, assim como também milhões de corações ao redor do mundo, que acreditam nos direitos humanos, na democracia, na igualdade e na liberdade dos povos, com a mesma força que rechaçamos o terror, o fascismo e o totalitarismo, que é o que está acontecendo com a Bolívia”.

Pelo Twitter, Morales agradeceu o vídeo, e reafirmou que sofreu um golpe. “Nossa luta pacífica e democrática contra o golpe de Estado transcende fronteiras. Com repressão militar-policial e mentiras, os golpistas que prometiam liberdade impõem um Estado ditatorial”.