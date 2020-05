Roger Waters vai cantar ‘We Shall Overcome’ em ato da CUT

O cantor Roger Waters, ex-Pink Floyd, fará uma participação no 1° de Maio Solidário, ato virtual em celebração do Dia Internacional do Trabalhador, organizado pela CUT, centrais sindicais e pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.

Waters já enviou à organização uma mensagem gravada em que canta a música “We Shall Overcome” (Nós vamos superar), tradicional canção de protesto usada pelo movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos.

A live está marcada para começar pelo Facebook, às 11h30 e terá participação de outros artistas.