Rogério Marinho dá uma de ‘violinista do Titanic’

Equipe BR Político

Com o governo pegando fogo por causa da crise interna no PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, tenta mostrar a tranquilidade da equipe econômica. Mais ou menos como a lenda dos violinistas que insistiram em tocar enquanto o Titanic afundava no Atlântico, em 1912. “O País gerou 157.213 vagas de empregos formais em setembro. É o melhor resultado para o mês desde 2013. Todos os Estados tiveram saldo positivo”, escreveu Marinho em sua página no Twitter. “O Brasil desafia os pessimistas!”, completou.