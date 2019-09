Marinho promete medidas pró-emprego até fim de outubro

Equipe BR Político

Para tentar diminuir a situação de desemprego no País, que acomete 12,8 milhões de brasileiros, de acordo com dados do IBGE publicados em julho, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, prometeu nesta sexta-feira, 13, que até o fim de outubro o governo vai anunciar medidas para gerar empregos.

Em entrevista à Globonews, Marinho disse que o pacote de ações vai focar no estímulo à empregabilidade, buscando o retorno do profissional ao mercado de trabalho depois da demissão, com medidas de requalificação e reabilitação.

O secretário também afirmou que está sendo feito um trabalho na área infralegal em regulamentos, portarias e decretos que depende da ação do parlamento, mas que estão ocorrendo.

Além disso, segundo o secretário, o Ministério da Economia tem quatro grupos de trabalho que estão formatando estudos sobre as regras trabalhistas para apresentar ao Congresso e à sociedade. As áreas se concentram em reforma sindical, mercado de trabalho no futuro, consolidação e modernização da legislação trabalhista, e convergência entre previdência e trabalho.