Jair Bolsonaro acaba de fazer uma troca ministerial. Ele tirou Gustavo Canuto do Desenvolvimento Regional e o substituiu pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Tucano, o ex-deputado federal é muito elogiado no Congresso pela habilidade política com que ajudou a negociar a aprovação da reforma da Previdência. Já Canuto era visto como um ministro que não ajudava a deslanchar sua Pasta.