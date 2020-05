Rolando troca superintendente da PF no Rio

Mal sentou na cadeira de diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre decidiu trocar o superintendente da PF no Rio de Janeiro. Carlos Henrique Oliveira irá “cair para cima”: foi convidado por Rolando para ser diretor-executivo do órgão, número dois no comando da Polícia Federal. Oliveira estava na lista de “trocas” desejadas por Jair Bolsonaro. Em sua coletiva de “resposta” às acusações de Sérgio Moro, o próprio presidente admitiu que o superintendente do Rio e o de Pernambuco estavam na lista de trocas.