Romero Britto homenageia Bolsonaro com quadro

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro vai entrar para a lista dos políticos brasileiros presenteados com o retrato pintado pelo artista plástico pernambucano Romero Britto. O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, publicou no Instagram, na noite de quarta-feira, 22, uma foto de um quadro que está “saindo do forno”. Na obra, ainda não finalizada, Bolsonaro aparece com uma bandeira do Brasil ao fundo.

“Visita ao ateliê do fenômeno e orgulho brasileiro Romero Britto. Nova arte no forno em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro”, escreveu Flávio na legenda.

O presente a Bolsonaro não será uma exclusividade. Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff recebeu um retrato feito pelo artista. O casal Obama, a família Doria, George W. Bush, Shimon Peres e Ted Kennedy também já foram retratados pelo brasileiro. Em 2016, um retrato do casal Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo, ex-governador e primeira-dama do Rio de Janeiro foi apreendido pela PF.