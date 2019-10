Ronaldo Caiado é internado em Goiânia

Equipe BR Político

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado foi internado no Hospital do Coração em Goiânia, no início da tarde desta quarta-feira, 9. Ele sentiu dores no peito e foi levado ao local.

Conforme informações da conta oficial do Twitter, exames mostraram que o quadro não era grave e a notícia de que teria sofrido um infarto não procede. Caiado deve ter alta amanhã.