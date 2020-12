Rosa Weber vota contra reeleição: 4 a 3

A ministra Rosa Weber, do STF, votou neste sábado, 5, contra a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente. Com isso, o placar está em 5 a 3 pela reeleição de Alcolumbre. Como o ministro Nunes Marques entendeu que apenas o presidente do Senado pode concorrer à reeleição, o placar está mais apertado contra Maia: 4 a 3.

Além de Rosa Weber, já votaram contra a reeleição os ministros Marco Aurélio Mello e Cármen Lúcia. A favor estão Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o relator Gilmar Mendes. O julgamento acontece no plenário virtual do STF até o próximo dia 14.