Rosângela Moro: ‘A Lava Jato vive em cada um de nós’

A sessão solene em homenagem ao dia de combate à corrupção, realizada hoje cedo na Câmara dos Deputados, teve o ministro da Justiça, Sérgio Moro, como principal homenageado por conta de sua atuação na Operação Lava Jato. E, na sequência de falas em defesa do combate à corrupção, uma surpresa foi o breve pronunciamento feito por Rosângela Moro, esposa do ministro.

A fala não passou de dois minutos, mas Rosângela fez uma defesa veemente da Lava Jato. “A grande homenageada do dia é a sociedade brasileira. A Lava Jato, onde tudo começou com mais intensidade, plantou sentimentos em cada um de nós da sociedade. E, apesar de todos os últimos revezes que a Lava Jato, na visão de alguns, está sofrendo, me perguntam: Rosângela, a Lava Jato acabou? Não, a Lava Jato vive em cada um de nós, vive na sociedade, que não tolera mais a corrupção, que não tolera mais a insuficiência dos serviços públicos”, afirmou.

Rosângela aproveitou para pedir apoio do Congresso para a aprovação do pacote anticrime, principal agenda legislativa de Moro, e também para a PEC da segunda instância. “O Poder Judiciário se mostrou firme contra a corrupção. O Poder Executivo, no governo do presidente Jair Bolsonaro, mostra-se firme contra a corrupção. E essa casa de parlamentares precisa também mostrar-se firme contra a corrupção. E temos, então, uma excelente chance com a aprovação do pacote anticrime. Espero que a PEC da segunda instância aqui também seja aqui revista pelos parlamentares. Porque é um anseio de toda a sociedade”, defendeu.