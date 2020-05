Rosângela Moro é dispensada de cargo no governo

A advogada Rosângela Moro, mulher do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, foi dispensada do posto de representante titular da sociedade civil que ocupava no programa Pátria Voluntária, do governo federal. A saída de Rosângela foi “a pedido”, de acordo com portaria assisada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, e publicada nesta quarta-feira, 13, no Diário Oficial da União.

O programa Pátria Voluntária foi lançado em junho do ano passado sob a coordenação da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e visa incentivar o trabalho voluntário em parceria com o poder público e entidades da sociedade civil. O cargo ocupado por Rosângela era não remunerado.