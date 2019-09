Sob pressão, Rosângela Moro apaga post a favor do beijo gay

Equipe BR Político

A campanha a favor do amor entre iguais conquistou a mulher de Sergio Moro. Rosângela reproduziu na noite de sábado, 7, a imagem do beijo gay entre personagens da HQ pivô da briga entre o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB) e a Justiça. A legenda do post no Instagram dizia: “Só o amor constrói”, informa a revista Época.

O ódio, no entanto, se fez presente nos comentários no limite de obrigá-la a apagar a postagem. Ela até que tentou argumentar: “Ninguém hackeou nada meu. Não acho certo julgar as pessoas por suas escolhas. Escolha é uma coisa, caráter é outro. Que cada um viva à sua maneira. Ponto.”. Em outro momento, insistiu: “Eu só peço respeito! Só isso. Conviver com diferenças e respeito a pessoa ao lado! Só isso!”.