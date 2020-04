Rosângela Moro posta poema e seguidores especulam sobre demissão do marido

No meio da madrugada desta sexta-feira, 24, Rosângela Moro, que é esposa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, usou o Instagram para publicar a foto de um buquê de rosas vermelhas acompanhado do poema “Ausência”, de Vinícius de Moraes, na legenda.

“Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces. Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto”, diz o início do poema. A postagem gerou especulação entre os seguidores da advogada sobre se a mensagem indicaria a despedida de Moro do governo. Contrariando a vontade do ministro, o presidente Jair Bolsonaro exonerou hoje o chefe da PF, Maurício Valeixo, indicado do ex-juiz.

“Vocês são o máximo. Tenham resiliência no meio dessa loucura”, desejou uma seguidora. “Uma mistura de tristeza, medo e incertezas é tudo que estou sentindo”, escreveu outra fã do casal.