Rossi diz que trabalho contra pandemia ‘precisa continuar’

O candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi (MDB), focou na pandemia ao vender parte de sua plataforma de gestão para a Casa neste domingo, 3, pelo Twitter.

“2021 será mais desafiador. Precisamos vacinar 200 milhões de pessoas, gerar oportunidades para 14% de desempregados, mitigar a situação de quem perdeu o auxílio emergencial, fazer reformas e cuidar da questão fiscal”, escreveu na rede.

Seu adversário na disputa, Arthur Lira (PP-AL), trouxe sua definição de centro ou Centrão do espectro político para colocar a turma e o partido de Rodrigo Maia no mesmo balaio em artigo publicado hoje no Globo. “Centrão ou centro gourmet, pergunto-me onde está a diferença. Despir-se da capa de Centrão só vale na hora da entrevista ou do tuíte? Aliás, fica aqui o registro de que, na Plataforma Radar do Congresso, os partidos PSL, DEM, Novo e MDB apresentam índices de votação a favor do governo acima dos 80%. Se o disfarce de uma dita oposição não cola, a diferença do candidato de Rodrigo Maia será o jeito de conduzir o dia a dia da Casa. Pelo visto, primeiro vai ter que decidir o que é.”