Rossi tenta consolidar apoio da esquerda

Candidato escolhido pelo chamado grupo do centro democrático para disputar a Presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) deve se reunir hoje com os partidos de esquerda. A ideia é tentar consolidar definitivamente o apoio desse grupo político ao presidente do MDB.

A maior resistência vem do PT, que enfrenta um desconforto político com a aliança já que responsabiliza Michel Temer, do MDB, pelo impeachment de Dilma Rousseff, em 2016. Alguns líderes de esquerda estão ajudando no acordo por entenderem que, nesse momento, é mais importante derrotar o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, que é Arthur Lira (PP-AL).

Ao longo do tempo a relação da família Rossi com o PT teve momentos de altos e baixos. O ex-deputado Wagner Rossi, pai de Baleia, foi ministro da Agricultura, justamente no primeiro ano do governo Dilma. Acabou se demitindo, desgastado por acusações de suspeita de irregularidades.

Durante o processo de impeachment, Baleia deu seu voto também a favor da saída da petista. Agora, os caminhos se cruzam outra vez na disputa pelo comando da Casa, numa possível aliança contra o bolsonarismo.