RS prorroga suspensão das aulas da rede pública

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 31, que o governo vai prorrogar até 30 de abril a suspensão das aulas nas escolas da rede estadual e em todas as instituições públicas e privadas de ensino. A medida de combate ao novo coronavírus deve ser publicada em Diário Oficial na quarta-feira.

“Não vemos, neste momento, a possibilidade de, durante o mês de abril, regredirmos em relação às regras de restrição de contato. Embora em muitos casos não desenvolvam a doença com maior gravidade, jovens e crianças podem transmitir o coronavírus”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Para que não haja prejuízo aos alunos, o governador disse também que a rede estadual de ensino adotou metodologia de aulas programadas, “envolvendo diversos recursos pedagógicos e tecnológicos, além de plataformas digitais e aplicativos variados”, afirmou.

Até esta terça, de acordo com a Secretaria estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul contabilizava 274 casos confirmados de covid-19 e 4 mortes.