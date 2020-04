RS tem 12 casos não notificados para cada confirmado

A segunda fase da pesquisa realizada em nove cidades do Rio Grande do Sul entre os dias 25 e 27 deste mês, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), mostrou que para cada caso confirmado de covid-19, 12 não são notificados no Estado. Na primeira rodada do estudo, feita entre 11 e 13 de abril, a relação era de 1 para 4 casos não notificados. Para cada 1 milhão de habitantes no RS, estima-se que existam 1.300 infectados reais, mas 108 notificados. O objetivo do estudo é identificar a prevalência da doença e projetar incidência de casos mais graves e até o grau de letalidade da doença.

A nova etapa da pesquisa confirma também a alta transmissibilidade do vírus no ambiente doméstico. Apenas uma das seis pessoas testadas positivo para covid-19 morava sozinha. Nas outras cinco, foi identificada a presença de anticorpos para o novo coronavírus nos demais membros da família. No total, foram testados 12 familiares dos quais 75% tiveram resultado positivo. Houve também um aumento importante das pessoas que passaram a sair de casa diariamente: eram 20,6% dos pesquisados na primeira consulta e agora esse percentual saltou para 28,3%.

A pesquisa desenvolvida em Pelotas é de grande relevância científica porque a experiência deve ser replicada em todo o País. A previsão é de, a partir de 5 de maio, coletar amostras em 133 cidades em todos os Estados. Em cada fase, serão realizados mais de 33 mil testes, totalizando quase 100 mil ao final das três fases previstas. As nove cidades onde foram realizadas as coletas, incluindo Porto Alegre, representam 31% da população gaúcha (11,3 milhões de habitantes). A próxima etapa está prevista para ocorrer entre os dias 9 e 11 de maio. O Rio Grande do Sul registra hoje 1.466 casos confirmados da covid-19, 51 mortes e 855 recuperados.