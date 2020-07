Presidente do Banco do Brasil entregou pedido de renúncia

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou pedido de renúncia ao cargo ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, informou a instituição nesta sexta-feira, 24. De acordo com o comunicado, Novaes deixará o banco a partir de agosto, em data que ainda será definida. Segundo o documento, o pedido foi feito “entendendo que a Companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário.” Se for aceita por Bolsonaro, haverá a indicação de um novo titular para o cargo, diz a nota.