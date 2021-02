Rui comemora decisão da Anvisa que beneficia uso emergencial da Sputnik V

O governador da Bahia, Rui Costa (PT) comemorou, na quarta-feira, 3, a flexibilização do texto do guia da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispensou a realização da fase 3 de estudos clínicos no Brasil para analisar o pedido de uso emergencial de um imunizante contra o novo coronavírus. A decisão beneficia diretamente a liberação provisória da vacina russa Sputnik V.

A União Química, responsável pela produção da Sputnik V no Brasil, não conseguiu a autorização para realizar o estudo com a vacina no país, no entanto, ele já teria sido realizado em outros países. O governo estadual tem acordo de cooperação para o fornecimento de até 50 milhões de doses do imunizante.

“Valeu a pena a batalha da Bahia pela Sputnik V”, iniciou o governador em vídeo publicado no Twitter. “Uma vitória importante nesta nossa luta para garantir mais doses para vacinar brasileiros e brasileiras. Parabéns à Procuradoria-Geral do Estado da Bahia pelo trabalho até aqui junto ao STF. Seguimos confiantes no Supremo. Seguimos confiantes na ciência que salva vidas”, completou.