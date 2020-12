Rui Costa anuncia testes da fase 3 da vacina russa Sputnik V na Bahia

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), confirmou nesta quinta-feira, 17, que serão realizados testes da fase 3 da vacina russa Sputnik V no Estado.

“Está confirmada a fase 3 da testagem da vacina Sputnik V na Bahia. Ontem, em Brasília, o governo da Bahia se reuniu com representantes do governo russo e da União Química, empresa brasileira que vai produzir as vacinas no Brasil, para dar continuidade ao trabalho conjunto”, anunciou Costa, no Twitter.

“Em paralelo à testagem para certificação da Anvisa, em janeiro a União Química dará início à produção das vacinas para que elas estejam disponíveis assim que a Sputnik V for autorizada. Já asseguramos 50 milhões de doses, caso seja necessário fazermos a compra pelo governo da Bahia”, acrescentou o governador pelas suas redes sociais.

“Nossa Bahiafarma poderá auxiliar a distribuição do imunizante para outros Estados e até mesmo disponibilizar sua estrutura para as etapas finais da produção da vacina. Precisamos da vacina e vamos continuar trabalhando incansavelmente para que baianas e baianos sejam imunizados”, disse.