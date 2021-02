Rui Costa critica Anvisa por ‘exigências burocráticas’ na aprovação da Sputnik

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), usou o Twitter para criticar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvsisa) por, nas suas palavras, dificultar o processo de aquisição da vacina por “exigências burocráticas”.

Ontem, a Anvisa afirmou que a divulgação da eficácia de 91,6% da vacina Sputnik V é uma “boa notícia”, mas disse que o imunizante cujos dados foram publicados pela revista The Lancet é diferente daquele submetido à agência brasileira pela farmacêutica União Química. A Anvisa disse ainda que precisa ter acesso aos dados completos gerados nos estudos clínicos da vacina, que ainda não foram fornecidos.

“Alemanha e Inglaterra já estão analisando a vacina Sputnik V. Por aqui, a ANVISA continua com exigências burocráticas dificultando o processo para aquisição da vacina, enquanto milhares de pessoas morrem diariamente no Brasil”, disse o governador no Twitter.

O plano do governo baiano é comprar diretamente a vacina Sputnik V, sem a intermediação do governo federal, mas o imunizante não realizou a fase 3 de testes no Brasil — requisito fundamental para que um laboratório possa pleitear um pedido de uso emergencial à Anvisa.

A Bahia tem acordo de cooperação para o fornecimento de até 50 milhões de doses. O governo do Estado entrou com uma ação no STF para conseguir comprar a vacina.