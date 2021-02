Rui Costa quer a Sputinik V se governo não comprar a vacina

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), avisou que, se o governo federal não comprar doses da Sputinik V, ele irá comprar. “Se o Governo Federal não comprar a vacina, o governo da Bahia vai comprar e vacinar nosso povo”, escreveu em seu Twitter. “Depois de muita luta, estamos perto da liberação da Sputnik V, seja pela Anvisa ou pela MP do Senado. Firmamos um acordo em setembro com a Sputnik V e garantimos 50 milhões de doses. Se o Governo Federal não cumprir sua obrigação, nós vamos garantir as doses necessárias”, completou.

