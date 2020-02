Rui Costa recebe críticas por homônimo atleticano

Equipe BR Político

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), se viu diante de uma situação inusitada: começou a receber críticas por causa do Atlético-MG. O clube mineiro foi eliminado da Copa do Brasil na noite da última quarta-feira e demitiu seu executivo de futebol, homônimo do governador. “Quando a gente fala que existe um exército de robôs espalhando fake news e ameaçando a democracia brasileira…Quem financia isso?”, disse Costa, compartilhando um print de um suposto robô trocando as bolas entre o petista e o atleticano.