A favor de reforma, Rui Costa defende imposto sobre renda

Equipe BR Político

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou que os governadores do Nordeste terão um encontro na semana que vem no Rio Grande do Norte para unificar uma proposta de reforma tributária para a Região. Para Costa, a “essência” do debate deveria ser uma maior incidência de impostos nacionais sobre renda. “O que atrapalha é que o imposto no Brasil se dá sobre o consumo. Ele não tem incidência maior sobre a renda. Isso é o inverso do que a maioria dos países desenvolvidos fazem. No Brasil, quanto maior a renda, menor proporcionalmente a contribuição dos mais ricos”, disse o governante em vídeo no Twitter nesta manhã de terça, 10.

Também hoje, governadores do Sudeste e Sul marcaram posição em artigo na Folha sobre reforma tributária, enquanto responsáveis por 71% do PIB nacional, tal como registram.