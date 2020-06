Rui Costa sobre recorde de mortos: ‘Não é uma crise. É uma guerra’

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), usou o Twitter para lamentar o novo recorde brasileiro de mortes pelo novo coronavírus registrado na quarta-feira, 3, pelo Ministério da Saúde.

O petista destacou que com 1.349 mortes confirmadas em 24 horas, o País registra uma morte a cada 64 segundos e conclamou que sejam esquecidas as divergências partidárias neste momento de crise. O total de óbitos no País até esta quinta-feira, 4, chega a 32.548.

“Uma morte por minuto nas últimas 24 horas. O Brasil se torna um epicentro da pandemia. Não é uma crise. É uma guerra. Que sejam esquecidas divergências partidárias; que se trabalhe pelo país e por salvar vidas. Vamos ouvir a ciência! Basta de desequilíbrio!”, escreveu Rui Costa.