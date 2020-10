Rui Costa sobre vacina: ‘Solidariedade ao ministro’

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), foi mais um dos que criticaram a desautorização do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 21, ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação à compra pelo governo federal de doses da coronavac. Depois de publicações de Bolsonaro negando a compra anunciada na terça pelo chefe da Pasta da Saúde a governadores, o número 2 do ministério, o secretário-executivo Élcio Franco, negou o compromisso.

“General e Ministro da Saúde tomou medida sensata de garantir acesso à vacina de qualquer país p salvar vidas. Estamos em guerra contra Covid, q já matou + de 150 mil no Brasil. O presidente não pode desmoralizá-lo e desautorizá-lo nesta luta.Minha total solidariedade ao ministro”, disse Costa nas redes sociais. Desde a manhã de hoje Bolsonaro tem atacado a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac e acenando à sua base que reclamou da decisão de ontem de incluir a imunização na fase mais avançada de testes no Brasil no Plano Nacional.